Manisa'da ahşap fabrikasında korkutan yangın

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin fabrikada çıkan yangına müdahalesi sürüyor.
Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aydır kayıp olan ve kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan Sezai Katmer'in (45) cinayetinin şüphelisi Erkan K., Gemlik ilçesinde yakalandı.