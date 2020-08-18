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18.08.2020 - 03:46 | | AA

Manisa'da ahşap fabrikasında korkutan yangın

Manisa Alaşehir'de bir ahşap fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Manisa'da ahşap fabrikasında korkutan yangın

 

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin fabrikada çıkan yangına müdahalesi sürüyor.

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