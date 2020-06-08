Manisa'da ayağına ip dolanan yavru leyleği itfaiye kurtardı

Salihli'nin kırsal Kemerdamları Mahallesi'ndeki elektrik direğinde bir leylek yavrusunun yuvasında çırpındığını görenler, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik dağıtım şirketi ile irtibata geçip, direkteki elektrik akımını kesmelerini sağladı. Ardından merdiven aracı ile direğe çıkan itfaiye ekipleri, ayağına dolaşan ipi keserek, yavru leyleği kurtardı. Mahalleli yuvasında mahsur kalan leyleği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldıÇocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D.'yi(42) ayağından vurup, evinde rehin alan Ümit A.(43), Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile polislerin, velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz vermeleri üzerine teslim oldu. Ümit A., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.