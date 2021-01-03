Manisa'da bıçaklı sopalı kavga! Yaralılar var

Subaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kavgada Vedat İ. (48), Velişah İ. (18) ve Ali Rıza A. (53) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.