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03.01.2021 - 01:42 | | AA

Manisa'da bıçaklı sopalı kavga! Yaralılar var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Manisa'da bıçaklı sopalı kavga! Yaralılar var

Subaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kavgada Vedat İ. (48), Velişah İ. (18) ve Ali Rıza A. (53) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

 

Evini ikici kez ateşe verdiAydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.
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