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21.04.2020 - 17:31 | | AA

Manisa'da bir kadın başka bir kadını bıçakla öldürdü!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen 36 yaşındaki bir kadın, 60 yaşındaki bir kadını otobüs durağında bıçakla öldürdü.

Manisa'da bir kadın başka bir kadını bıçakla öldürdü!

Ş.C. (36), Reşat Bey Mahallesi 648 Sokak'taki otobüs durağında Nergüzel Avcı'yı (60) göğsünden maket bıçağıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar  Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen  kurtarılamadı.

Zanlı Ş.C, gözaltına alındı. Olayda kullanılan maket bıçağı ise dolmuş  durağına 20 metre uzaklıkta bulundu. Zanlının, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş corona virüs açıklaması: Salgında yatay seyre geçtikAK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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