MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Manisa’da dehşet! Sokak ortasında yeğenini öldürdü
ABONE OL
22.07.2020 - 11:46 | | İHA

Manisa’da dehşet! Sokak ortasında yeğenini öldürdü

Manisa’da tartıştığı dayısı tarafından sokak ortasında silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Manisa’da dehşet! Sokak ortasında yeğenini öldürdü

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi 241. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tufan Birgül sokakta dayısı Cesim A. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Cesim A., yanında bulunan silahla yeğeni Tufan Birgül’e 5 el ateş etti.

Birgül olay yerinde hayatını kaybederken, Cesim A. cesedin başında polisin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cesim A.’yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Birgül'ün cenazesi, cenaze aracıyla Manisa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

İstanbul'a taşınmadığı için annesini öldürmüş!Antalya'da annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Berk Karan (35) ifadesinde, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bartın’da özel bakım merkezinde kötü muameleye 4 tutuklama!

Bartın’da özel bakım merkezinde kötü muameleye 4 tutuklama!

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

YKS sonuçları erken mi açıklanacak? Ne zaman açıklanıyor?

YKS sonuçları erken mi açıklanacak? Ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki Haber