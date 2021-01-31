Manisa'da devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

Alaşehir-Salihli yolu üzerinde bulunan Akkeçili mevkisinde meydana gelen kazada Denizli'den İzmir'e peynir suyu götüren Mustafa Akşeme yönetimindeki 45 AEC 356 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Akşeme, yakınlarda bulunan bir benzin istasyonu çalışanı tarafında TIR'dan çıkarıldı.
Kaza sonrası TIR'da bulunan peynir suyu yola döküldü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Akşeme'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu kameradaBAKIRKÖY'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Evde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edilen para ve 6 adet silah ele geçirilirken, operasyon anı kameraya yansıdı. Öte yandan gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.