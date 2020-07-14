MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Manisa'da FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı
ABONE OL
14.07.2020 - 20:14 | | AA

Manisa'da FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

Manisa'da FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, eski polis memur A.E'nin Çavlu Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla A.E'yi saklandığı evde yakaladı.

Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.E, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasoyfa açıklamasıCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ayasofya'yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız."
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Artvin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler defnedildi

    Artvin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler defnedildi

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir mezarı başında anıldı

    15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir mezarı başında anıldı

    Sıradaki Haber