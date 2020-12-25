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25.12.2020 - 17:47 | | DHA

Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi

Manisa'da, halk otobüsünün çarptığı 18 yaşındaki Görkem Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde meydana geldi. Veysi Kitapçıoğlu (54) yönetimindeki 45 D 0095 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Akkuş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Akkuş'u, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Akkuş, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Otobüs sürücüsü Veysi Kitapçıoğlu, polis merkezine götürüldü.

Yangında balkonda mahsur kalan çocuklar insan zinciriyle kurtarıldıNevşehir'de bir binada çıkan yangında balkonda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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