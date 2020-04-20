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20.04.2020 - 22:00 | | AA

Manisa'da karantina süresi dolan 299 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında Cezayir'den getirilerek Manisa'da karantinada tutulan 299 kişi tahliye edildi.

Manisa'da karantina süresi dolan 299 kişi evlerine gönderildi

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Yunus Emre Yurdu'nda karantina sürelerini dolduran 299 kişi, Manisa Valiliği tarafından tahsis edilen otobüslerle buradan ayrıldı.

Tahliye edilerek evlerine gönderilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Cezayir'den 5 Nisan Türkiye'ye gelen 299 kişi, Manisa'da karantinaya alınmıştı.

Sokakta kol bastıya para cezasıTrabzonda, corona virüs tedbirlerine uymayıp, yol ortasında meşale yakarak, kolbastı oynayan gruptaki 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'nca 492'şer TL para cezası uygulandı.
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