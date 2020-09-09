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09.09.2020 - 01:49 | | İHA

Manisa’da orman yangını: Bir mahalle boşaltılıyor

Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangının bir mahalleye yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılmasına başlandı.

Yangın Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Tekeliışıklar Mahallesi’nde çıktı. Mahallenin hemen yanında bulunan ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple karadan müdahale ediliyor. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 22 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Soma Belediyesine ait itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangın 160 kişinin yaşadığı köye yaklaşık 100 metre yaklaştı.

Alevlerin mahalleye sıçraması ihtimaline karşı mahallede yaşayan vatandaşlar ve hayvanların tahliyesine başlanırken, tahliye işlemine AFAD ekipleri de destek verdi. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da yangın bölgesine gelerek hem ekiplerden bilgi aldı hem de mahallenin boşaltılması çalışmalarını yerinde inceledi.

Öte yandan yangının kontrol altına alınması için yapılan çalışmalar sonucunda yangının mahalleye sıçramasının önlendiği öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Manisa’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi.Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangının bir mahalleye yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılmasına başlandı.
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