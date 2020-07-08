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08.07.2020 - 09:41 | | DHA

Manisa'da ormanlık alanda 525 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Manisa’nın Salihli ilçesinde, jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan aramada, 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'da ormanlık alanda 525 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkisinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi edinildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda yapılan aramada, boyları 1,5 ile 2 metre arasında değişen 525 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

 

Kocaeli'de fabrika yangınıKocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
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