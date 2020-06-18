18.06.2020 - 15:49 | | AA
Manisa'da tarlada 420 kök Hint keneviri ele geçirildi
Son dakika haberi... Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir tarlada 420 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dadağlı Mahallesi'nde bir tarlaya operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ö. (58) Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalandı.
Ele geçirilen 420 kök Hint keneviri, imha edildi.
S.Ö, ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Maske takmakta direnen kadına ceza kesildiİstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne girişlerde maskesi olmayan vatandaşlar uyarıldı. Yasağa rağmen kimi vatandaşların maske takmamayı sürdürdüğü görüldü. Maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.