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27.01.2021 - 06:20 | | AA

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak-İzmir kara yolu Soğanlı Mahallesi yol kavşağında ters yöne giren 45 SD 689 plakalı otomobilin sürücüsü Polat Güral (26), Samet Ağırcan'ın kullandığı seyir halindeki 06 PMG 62 plakalı soğan yüklü kamyon ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen acil servis ekipleri otomobil sürücüsü Polat Güral'ın öldüğünü tespit etti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Aykut Gümüşsol kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kamyon sürücüsü Samet Ağırcan ise kazada yara almadı.

 

Kazada yaralanan Aykut Gümüşsol, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Güral'ın cenazesi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisada trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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