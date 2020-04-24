Manisa'lı çifçi Sezai Harman olayı nedir? Sezai Harman'ı kim öldürdü?

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Manisa'lı Çiftçi Sezai Harman'ın ölümü konusunda yapılan araştırmalar devam ediyor. Ekrana gelen son bölümde Manisa'lı Çiftçi Sezai Harman'ın ölümünün sorumlusu olarak Ayşe Harman gösteriliyor. Kızı tarafından yapılan açıklamada babasının annesi Ayşe Harman tarafından zehirlendiği iddia edilirken Ayşe Harman ise eşi Sezai Harman'ın bir gün önce tarlasını tarım ilacı serpmeye gittiğini ve bu nedenle hayatını kaybettiğini savunuyor. İşte Manisa'lı Çiftçi Sezai Harman'ın ölümünde son durum

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Manisa'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek öldürüldü iddiası canlı yayında araştırılmaya devam ediliyor. Akıl almaz ölüm hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, Müge Anlı, Sezai beyin ölümüyle ilgili vücudunda zehir bulunduğunu açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından canlı yayında Ayşe Hanımın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ile görüntüleri ortaya çıktı.

Üvey annesinin babası ile evlendiği günden bu yana kendilerine gün yüzü göstermediği söyleyen Canan Hanım, babasını defalarca öldürmekle ve zehirlemekle tehdit ettiğin söyledi. Üvey annesinden gizlice aldığı sıvı, emniyet müdürlüğüne teslim edildi. Hayatını kaybeden Sezai Harman'ın kızı Canan, "Boşanırsa alamayacak, ölümünden sonra onun üzerine kalsın diye babamı zehirledi" İddiasında bulunurken iddiaların odağındaki isim Ayşe Harman "Canan ve eşi bana geldi. Canan'ın eşi üstümü başımı yırttı. Bana tecavüze yeltendi!" sözleriyle şok etkisi yarattı.

Ayşe Harman'ın hayatında başka biri olduğu ve o kişiyle rahat bir şekilde yaşamak için Sezai Harman'ı zehirlediği de iddialar arasında.

ÖZ KIZI DA ANNESİNİ SUÇLUYOR

Ayşe Harman’ın öz kızı da annesinin babasının yemeğine zehir koymuş olabileceğini söyledi. Eda Hanım, annesinin bunları yapabilecek birisi olduğunu kendilerine de yıllarca kanser hastasıyım diye kandırdığını ifade etti.

TEDAVİSİNE TANIK OLAN KİŞİ KONUŞTU

Sezai Harman’ın tedavisine tanık olan Fadime Vural, Ayşe Hanım’ın peçeteye sardığı sıvıyı zorla içirdiğini, bunu içtikten sonra halüsinasyonlar görmeye başladığını ifade etti. Ayrıca serumun delindiğini kendisinin hemşireyi çağırmak istediğini ancak eşinin izin vermediğini söyledi.