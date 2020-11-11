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11.11.2020 - 12:53 | | DHA

Mantar toplarken kayboldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde akrabalarıyla mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Hüsnü Korkut (60), ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Mantar toplarken kayboldu

Bartın Ulus ilçesine bağlı Güneyören köyünde oturan Hüsnü Korkut, dün öğle saatlerinde akrabaları ile birlikte Çayırharmanı mevkiine gitti. Mehmet Korkut ve Hasan Çakır, akşam buluşma noktasına Hüsnü Korkut gelmeyince endişelendi. Korkut ve Çakır ile haber verdikleri diğer yakınlarının arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplere köylüler de destek verdi. İz takip köpeği sayesinde Hüsnü Korkut sabah saatlerinde köyün yukarısındaki Uluyayla’da bulundu.

Hüsnü Korkut sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hüsnü Korkut’un soğuk hava nedeniyle ateş yakarak, sabahladığı öğrenildi. 

Mantar toplarken kayboldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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