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11.01.2021 - 18:21 | | İHA

Manyas'ta feci kaza! Baba oğul can verdi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba oğul birlikte can verdi

Manyas'ta feci kaza! Baba oğul can verdi

Manyas'ın kırsal Hamamlı Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında, Mehmet Özuçar (60) ve oğlu Okan Özuçar (25) traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi.

Manyasta feci kaza Baba oğul can verdi



Çiftçilik yapan ve ürettiği sebzeleri pazarlarda satan Mehmet Özuçar, Gönen ilçesinde pazarda satmak üzere Gölboyu mevkiindeki tarlalarına gittikleri, sebzeleri toplayıp evlerine geri dönerlerken baba Mehmet Özuçar'ın kullandığı 10 ADF 455 plakalı traktör sedde üzerine çıkarken devrildi. Kaza sonrası baba oğul traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Unutulan mum evi yaktıDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde doğum günü kutlayan gençler, mumu söndürmeden pastayı kaldırdı. Yanan mumun düşmesi sonucu halının tutuşmasıyla çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
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