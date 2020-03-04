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04.03.2020 - 21:38 | | DHA

Mardin Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± BaÅŸoÄŸlu, FETÖ'den açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Mardin Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Adem BaÅŸoÄŸlu, hakkÄ±ndaki yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±.Â

Mardin Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± BaÅŸoÄŸlu, FETÖ'den açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca FETÃ–/PDY ile iltisakÄ± ve irtibatÄ± olduÄŸu iddialar nedeniyle Mardin Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Adem BaÅŸoÄŸlu hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. MÃ¼lkiye mÃ¼fettiÅŸlerince tamamlanan soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± BaÅŸoÄŸlu, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±. BaÅŸoÄŸlu'nun yerine YeÅŸilli KaymakamÄ± Mustafa Ä°kbal EÅŸki gÃ¶revlendirildi.

KalÄ±n: "Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Kabine ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sÄ±nÄ±rdaki göçmen yoÄŸunluÄŸuna dair, "Türkiye üzerine düÅŸenleri fazlasÄ± ile yerine getirdi. Ama Türkiye'nin de kapasitesinin bir sÄ±nÄ±rÄ± var. Verilen sözler yerine getirilmeli" ifadelerini kullandÄ±.
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