Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca FETÃ–/PDY ile iltisakÄ± ve irtibatÄ± olduÄŸu iddialar nedeniyle Mardin Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Adem BaÅŸoÄŸlu hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. MÃ¼lkiye mÃ¼fettiÅŸlerince tamamlanan soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± BaÅŸoÄŸlu, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±. BaÅŸoÄŸlu'nun yerine YeÅŸilli KaymakamÄ± Mustafa Ä°kbal EÅŸki gÃ¶revlendirildi.
KalÄ±n: "Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Kabine ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sÄ±nÄ±rdaki göçmen yoÄŸunluÄŸuna dair, "Türkiye üzerine düÅŸenleri fazlasÄ± ile yerine getirdi. Ama Türkiye'nin de kapasitesinin bir sÄ±nÄ±rÄ± var. Verilen sözler yerine getirilmeli" ifadelerini kullandÄ±.