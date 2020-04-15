Mardin'de 1 mahalle 12:00 itibariyle karantinaya alındı!

Savur ilçesindeki kırsal Yeşilalan Mahallesi'nde, corona virüs salgının kontrol altında tutulması için karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kırsal Yeşilalan mahallesinde corona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Savur İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir'' denildi.