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10.04.2020 - 13:13 | | DHA

Mardin'de 3 mahalle karantinaya alındı!

Mardin’de, corona virüs salgınını kontrol altına almak amacıyla kırsal 3 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Mardin'de 3 mahalle karantinaya alındı!

Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ahmetli ile Yardere mahalleleri ve Kızıltepe ilçesindeki Eymirli Mahallesi, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karantina uygulamasına ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kızıltepe ilçesi kırsal Eymirli Mahallesi ile Artuklu ilçesi kırsal Ahmetli Mahallesi ve Yardere Mahallesi’nde corona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Kızıltepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Artuklu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 Nisan günü saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.

 

 

Körelmek istemeyen Bursalı berber çiçek tıraşına başladıBursa’da bir berber, karantina günlerinde evindeki çim ve çiçekleri tıraş ederek avunuyor. Berber önlüğü geçirdiği çimlere ara makası atan berber, tıraş makinesiyle de kesmeyi ihmal etmiyor.
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