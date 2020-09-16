16.09.2020 - 17:26 | | DHA
Mardin’de 420 kilo eroin ele geçirildi!
Mardin’de şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği Nilly ile yapılan aramada 420 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Mardin Polisi il genelinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği Nilly ile arama yapıldı. Aramada otomobilin değişik yerlerine gizlenmiş 420 kilogram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adı açıklanmayan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eroinin, 2020 yılı içerisinde tek seferde yakalanan en yüksek eroin miktarı olduğu öğrenildi.
35 derece sıcaklıkta eğitimAntalya'da özel harekat polisleri, 35 derece sıcaklıkta eğitim yaptı. 3 aşamalı eğitimde önce bir eve baskın yapan polisler, ikinci aşamada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdi. Son aşamada ise 8 kişilik bir özel harekat timine düzenlenen saldırı, 2 özel harekat polisi tarafından dakikada 1200 mermi atan yerli ve milli 'FN' adlı uzun namlulu tüfekle geri püskürtüldü.