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18.08.2020 - 14:59 | | AA

Mardin'de bir aile daha evladına kavuştu

Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu bir aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Mardin'de bir aile daha evladına kavuştu

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD içerisinde faaliyet gösteren M.D, Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğünün işlemlerini yürüttüğü M.D. anne ve babasıyla buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğündeki buluşmada duygulu anlar yaşandı. M.D'nin babası evladına sarılırken, "Yaşasın Türk ordusu." dedi.

Marmara Denizi'nde çektiği görüntüler hayran bıraktıDoğa ve deniz sevdalısı insanlara katkı sağlayarak, her kesime denizleri tanıtabilmek için deniz altında çektiği muhteşem görüntüleri kurduğu internet sitesine ‘Sualtı Dünyam’ adı altında yükleyen Peter Salvatore isimli yabancı vatandaşın, deniz altında çektiği görüntüler görenleri mest ediyor.
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