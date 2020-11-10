Mardin'de bir terörist teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, ikna yöntemiyle teslim olmaları sağlanıyor. İkna çalışması sonucunda, terör örgütüne 2015 yılında İstanbul'da yaşarken katılan 'Mahir' kod adlı S.Y., silahsız ve teçhizatsız, güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kaydı bulunan S.Y.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.