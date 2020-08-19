Mardin'de corona virüs kuralları: Düğün ve nişanlar en fazla 2 saat

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 'Nişan, kına, düğün gibi etkinlikler ile ilgili ek tedbirler' hakkında gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 15 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00’de Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, düğünlerde korona virüs tedbirleri nedeniyle kısıtlamalar getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Gelinen aşamada ilimizde yapılacak tüm nişan, kına, düğün gibi etkinliklerde kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesine, düğünlerin ve nişan törenlerinin 2 saatten fazla süreli yapılmamasına, düğünlerde yemek verilmesinin ve halay çekilmesinin yasaklanmasına, sokak ve köy düğünlerinin yasaklanmasına, uygun okul bahçelerinin tahsis edilmesi koşuluyla müsaade edilmesine, covid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılmalarının ikinci bir karara kadar yasaklanmasına, düğünlerde gelinin konvoy halinde alınmasının yasaklanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasına, belirtilen tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların valilik ile koordineli olarak kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’ nci ve 72’ inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.