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16.09.2020 - 18:45 | | DHA / İHA

Mardin'de ele geçirildi! 'Mavi Vatan'a mesaj gönderildi

Mardin'de polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 420 kilo eroin ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışması başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekiplerce, 15 Eylül günü durdurdukları bir araçta narkotik köpeği 'Nilly'in katılımıyla arama yapıldı. Aramada araçta gizlenen 420 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli sürücü sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Operasyona ilişkin Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan olayların engellenmesi ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Mardinde ele geçirildi Mavi Vatana mesaj gönderildi

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü binasında sergilenen eroin paketlerinde polis ekiplerince 'Mavi Vatan' yazıldı.

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