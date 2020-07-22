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22.07.2020 - 17:06 | | AA

Mardin'de hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Mardin’deki evinde silah arkadaşının temizler kazara ateş alan tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Jandarma Uzman Onbaşı Orhan Erçoğul'un cenazesi Niğde'de toprağa verildi.

Mardin'de hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Erçoğul için ilçe mezarlığı yanındaki alanda cenaze töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı törene, Erçoğul’un ailesi ve yakınları, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 26 yaşındaki Erçoğul'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mardinde hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Niğdede son yolculuğuna uğurlandı

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