10.01.2021 - 13:02 | | DHA
Mardin'de otobüste 300 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, valizde piyasa değeri 300 bin TL olan 85 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Bagajın sahibi S.M. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, S.M.'ye ait valizde piyasa değeri 300 bin TL olan 85 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.M.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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