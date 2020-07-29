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29.07.2020 - 18:52 | | AA

Mardin'de PKK'lı zanlı tutuklandı

Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Mardin'de PKK'lı zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde isim ve diğer bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Rüstem Derik kod adlı Serkan E'nin olduğu ev tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan Serkan E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YKS birincisi Ümit Can Evleksiz'in masraflarını Devlet Bahçeli karşılayacakYükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak, tebrik ettiğini ve eğitim masraflarını karşılayacağını kendisine ilettiğini belirtti.
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