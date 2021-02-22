MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Mardin'de terör örgütüne operasyon!
ABONE OL
22.02.2021 - 06:58 | | AA

Son dakika... Mardin'de terör örgütüne operasyon!

Gelen son dakika haberine göre; Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Son dakika... Mardin'de terör örgütüne operasyon!

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği ifade edildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy, Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahalleleri ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Beyoğlu’nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandıİstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma işleri: MHRS, e - Devlet, e - Nabız sistemi girişi ve ALO 186...

Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu alma işleri: MHRS, e - Devlet, e - Nabız sistemi girişi ve ALO 186...

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

‘Cam tavanları yerle bir ediyoruz’

‘Cam tavanları yerle bir ediyoruz’

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet