Mardin'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonunda Bagok kırsalı Dağiçi bölgesinde teröristlere ait uzun namlulu silah ve mühimmat olduğu bilgisi alındı. Bölgeye düzenlenen operasyonda yapılan aramada, araziye gizlenmiş 1 uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.