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14.04.2020 - 12:15 | | DHA

Market çalışanı corona virüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Velihimmetli Mahallesi, market işletmecisi İbrahim T.'nin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Market çalışanı corona virüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı

120 hanenin bulunduğu mahalledeki marketi işleten İbrahim T, dün yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İbrahim T'nin yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Mahallede yaşayanların marketten sürekli alışveriş yapması nedeniyle, tedbir amacıyla karantina kararı alındı.

Jandarma ekipleri, dün akşamdan itibaren mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Salgına karşı koruyucu kıyafet giyen jandarma ekipleri, önlem alarak mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermedi. 

Sağlık ekipleri, jandarmanın önlemlerini sürdürdüğü mahallede sağlık kontrolüne başladı. Sağlık görevlileri, mahallede yaşayanları evlerinde ziyaret ederek tek tek sağlık kontrolünden geçiriyor. Mahalle sakinleri ayrıca dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Vicdansız babaAdana'da kocası tarafından darp edilen bir kadın, ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı. Polisten yardım isteyen kadın, "Beni sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.
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