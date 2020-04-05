05.04.2020 - 16:27 | | İHA
Market sahibi hırsızları tekme tokat dövdü!
İstanbul'da bir markete giren 2 kişi aldıkları ürünleri üzerlerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmak istedi. Durumu fark eden market sahibi hırsızlık şüphelilerini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Taksim'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren 2 kişi önce alışveriş yapıyormuş gibi markette reyonları gezmeye başladı.
Ardından şahıslardan biri kasanın bulunduğu kısıma gelerek market sahibinin görüş açısını kısıtlamaya çalıştı. Bu sırada diğer şahıs da içecek reyonundan 2 şişe içecek aldı. Şahıs içecekleri üzerindeki kıyafetin altına saklayarak çalmaya çalıştı. Durumu fark eden market sahibi 2 hırsızlık şüphelisini tekme tokat döverek dışarı attı. Tüm yaşananlar markette bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Corona virüs tedavisi biten Prof. Dr. Sarı'dan diğer hastalara umut verici paylaşımCorona virüse yakalanan ve 2 gün önce taburcu olan 68 yaşındaki Prof. Dr. Hidayet Sarı, corona virüse yakalanan hastalara umut olması için bir video yayınladı. Prof. Dr. Sarı videoda, “Bu hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesi olarak sizlere bu videoyu çekiyorum. Değerli meslektaşlarımı insanüstü gayretleri için ayrı ayrı tebrik ediyorum, tedavileri çok başarılı olmuştur” dedi.