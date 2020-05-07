Markete girip peynir ve tereyağı çaldılar!

Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Markete müşteri gibi giren 3 kişi, şarküteri reyonuna yöneldi. Reyon sırayla giden bu kişiler, çevreyi kolaçan edip dolaptan aldıkları tereyağı, sucuk ve peynirleri montlarının içine gizleyerek dışarı çıkarak uzaklaştı.
Hırsızlığı fark eden market çalışanları polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şili'den nefese kesen Süper Ay görüntüsü Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu anın dolunaya denk gelmesi 'Süper Ay' olarak isimlendiriliyor. 2020'nin ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, ikincisi 9 Mart’ta, üçüncüsü ise 8 Nisan'da gözlemlenmişti. 6 Mayıs’ı 7 Mayıs’a bağlayan bu gece ise yılın son Süper Ayı gerçekleşti. Ay bu gece normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken Şili'den böyle görüntülendi.