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11.01.2021 - 09:50 | | İHA

Markete hırsızlık için girdi, çalışanın elini ısırdı

Avcılar'da markette alış veriş yaptıktan sonra parasını vermeden kaçmak isteyen kadın, kendisini durdurmak isteyen market çalışının elini ısırdı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz hafta öğlen saatlerinde Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre, hırsızlık şüphelisi yabancı uyruklu kadın markete gelerek alışveriş yaptı. Bir düzine alışveriş yapan kadın aldığı ürünlerin parasını vermeden kaçmak istedi. Şüpheliyi market çalışanı kadın kapıda durdurdu. İkili arasında tartışma çıktı. Kaçmak isteyen kadın kendisini durduran çalışanın elini ısırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın kaydettiği anlarda şüphelinin kaçmaya çalışması market çalışanı ile kavga etmeleri ve çalışanın elini ısırdığı anlar yer aldı.

TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyorduTuzla’da TEM Otoyolunda seyir halinde olan araca çarpıp kaçmaya başlayan sürücü, çarptığı araç sürücüsüne hakaret ederek tehdit etti. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına yansıdı.
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