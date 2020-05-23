Marketler açık mı? Arefede ve bayramda marketler açık mı, ne zamana kadar açık, kaçta kapanıyor?

22.05.2020 saat 24.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 26.05.2020 saat 24.00'e kadar devam edecek. Sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar, İçişler Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer aldı. Vatandaşlar marketlerin arefe günü açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki arefe ve bayramda marketler açık mı? Marketler ne zamana kadar açık?

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Marketler arefe günü yani 23.5.2020 tarihinde saat 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecekler.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

24-25-26 Mayıs tarihlerinde marketler kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede şu detaylar yer aldı;

2-Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;



a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma

günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.