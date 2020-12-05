Marketler açık mı, kaçta kapanıyor? 5 - 6 Aralık market çalışma saatleri 2020
Sokağa çıkma yasağı dün 21:00'da başladı. Pazar 05:00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde marketler açık mı merak konusu. Bugün ve yarın market çalışma saatleri kaç? İşte evine en yakın noktada bulunan BİM - A 101 - Şok - Migros - Carrefour ve diğer marketler hakkında bilinmesi gerekenler...
Sokağa çıkma yasağı dün akşam 21:00 itibariyle başladı. Pazar gecesi 05:00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı süresinde merak edilen sorulardan biri de bugün - hafta sonu marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık? İşte İçişleri Bakanlığı'nın 81 il için yayımladığı genelgede, yasak günlerinde açık olan işletmeler...
BUGÜN - HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
Hafta sonu marketler açık olacak! Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Cumartesi-Pazar günleri marketler sabah 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı günlerinde market, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi en yakın mesafedeki dükkanlara 20 yaş altı bireyler ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmayacak.