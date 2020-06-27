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27.06.2020 - 07:10 |

Marketler - bakkallar bugün (27 Haziran) açık mı, çalışıyor mu?

Bugün sokağa 09:30 - 15:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasından dolayı vatandaşlar bazı konuları araştırmaya başladı. Özellikle marketler ve bakkallar hakkında bilgi almak isteyenler, marketler bugün açık mı, bakkallar bugün çalışıyor mu sorularına cevap arıyor. Konuya ilişkin cevap, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer aldı. İşte o açıklama...

Marketler - bakkallar bugün (27 Haziran) açık mı, çalışıyor mu?

27-28 Haziran 2020 günlerinde belli saat aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu kısıtlamanın yaşanacağı vakitlerde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, market ve ya bakkallara gidecek. Peki bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı saatlerinde market - bakkallar açık mı, çalışıyor mu?

MARKETLER - BAKKALLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketlerin durumu ile ilgili şu detaylar yer aldı;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

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