Marketler bugün ne zaman saat kaçta kapanıyor? Arefe günü (yarın) marketler açık olacak mı, hangi saatlerde? BİM, ŞOK, A101, MİGROS market çalışma saatleri

Bu yıl mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasak açıklaması ardından sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağı ve hangi illerde uygulanacağına yönelik araştırmalar başladı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? İşte, bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylı bilgiler.



MARKETLER BUGÜN KAÇTA KAPANIYOR?



Dört günlük kısıtlama öncesi bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.



Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.”

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?



23 Mayıs Cumartesi günü yani arife günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

Genelgede “ Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.” Denildi.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ?



İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor.