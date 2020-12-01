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01.12.2020 - 18:51 |

Marketler kaça kadar açık? Bugün marketler kaçta kapanıyor? 1 Aralık Salı mesai saatleri

Yeni yasakların gelmesiyle birlikte merak konusu olan konular arasında yer alan marketler araştırılmaya devam ediyor. Hafta içi belirlenen saat dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki bu süreçte marketler saat kaça kadar açık olacak? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il için yayımlanan genelgede yer alan bilgiler...

Marketler kaça kadar açık? Bugün marketler kaçta kapanıyor? 1 Aralık Salı mesai saatleri

İçişleri Bakanlığı 81 il için genelge yayımladı. Genelgede vatandaşların merak ettiği konular da yer aldı. Hafta içi ve hafta sonu marketlerin hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek isteyenler araştırmaya geçti. Bugün başlayan kısıtlamalarda en çok merak edilen sorulardan biri de marketler kaça kadar açık sorusu oldu. İşte 1 Aralık Salı gününe ait mesai saatleri...

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Bu akşamdan başlamak üzere hafta içi saat 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu durum sonrası marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçilerin durumu merak edildi. Şimdi çalışma saatleri binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede "Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir." denildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 1 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.
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