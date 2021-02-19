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19.02.2021 - 14:04 |

Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta sonu market çalışma saatleri

Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağı olduğu günler marketler çalışıyor mu? Market ve bakkalların çalışma saatleri araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlama yapılan günlerde ihtiyaçlarını gidermek için market, kasap ya da fırına gidecek olan vatandaşlar için çalışma saatlerini derledik

Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta sonu market çalışma saatleri

Koroanvirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar devam ediyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu akşam başlayacak. Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabah 05.00'te bitiyor. Peki hafta sonu marketler haftasonu açık olacak mı?

HAFTA SONU MARKETLER BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

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