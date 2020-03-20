Marketlerde şeffaf brandalı önlem

Tokat Erbaa ilçesinde 8 şube olarak hizmet verilen market zincirinde, coronavirüs tedbirleri kapsamında, çalışanlar ile müşteriler arasında 'sıfır temas' uygulamasına geçildi. Kasiyerlerin olduğu alan, şeffaf branda ile kapatılarak, müşterilerle yakın temas engellendi.

Markete 'Hijyen kuralları gereği personelimizin ve sizin sağlığınız için sıfır temas uygulanmasına geçtik' yazılı not da asıldı. Para ve ürün alışverişi yapılabilmesi için de şeffaf brandaya delik açıldı. Müşteriler, marketin uygulamasından memnun kaldığını belirtti.

Corona virüse karşı tedbir amacıyla bu önlemi aldıklarını belirten market sorumlusu Recep Nişancı, hem kendilerini korumak hem de müşterileri korumak istediklerini söyledi.