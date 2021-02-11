Marketlerde sigara satışı yasak mı? Sigara satışı yasaklandı mı?

Ticaeret Bakanlığı biri dizi değişikliğe gidiyor. Taslak düzenlemesiyle artık zincir marketlerde sigara satışı yapılmayacak. Bu flaş karar sonrası detaylara ulaşmak isteyen vatandaşlar "Marketlerde sigara yasak mı? Sigara satışı yasaklandı mı?" sorularına cevap aramaya başladı.

MARKETLERDE SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?

Taslağa göre elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.