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28.11.2020 - 08:14 | | İHA

Marketten çelik kasa ve 251 adet çikolata çaldı!

Bursa'da hırsızlık için bir markete giren 4 şüpheli, içinde 5 bin lira olan çelik kasayla birlikte marketten yüzlerce çikolata da çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Marketten çelik kasa ve 251 adet çikolata çaldı!

Olay ,dün gece merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık için markete giren 4 şüpheli marketteki içinde 5 bin lira bulunan çelik kasa, 1 adet laptop, 1 adet akü bataryası, 251 adet çikolata, 46 adet çakmak, 1 hoparlörü çalarak kayıplara karıştı.

Marketten çelik kasa ve 251 adet çikolata çaldı

Market müdürü F.A. sabah iş yerine gelince markete hırsız girdiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların kimliklerinin tespite edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda markete girenlerin 15 adet suç kaydı olan İ.F, 13 adet suç kaydı olan M.K, 17 adet suç kaydı olan C.E, 2 adet suç kaydı olan H.K. olduğu belirlendi. Ekipler 4 şüphelinin kaldığı evi tespit ederek el zamanlı baskın düzenledi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken çaldıkları para ve malzemeler ise markete teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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