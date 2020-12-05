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05.12.2020 - 10:02 | | AA

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde olacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede yer yer pus ve sis etkili oluyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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