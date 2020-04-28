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28.04.2020 - 15:32 | | AA

Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü!

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer  yer turuncu olmasına yol açtı.

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi,  vatandaşları şaşırttı.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton  çoğalması, her yıl mart ve nisan aylarında yaşanıyor. Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir  olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

 

 

 

Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü!Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.
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