‘Marmara ile ilgisi ne?

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan:Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı’nın (DAF) kavşağında yaşanan bir deprem. Yedisu’ya yakın gözüküyor. Orası çok kaotik bir yer. KAF Karlıova’dan başlıyor. DAF’da o yerden güneye devam ediyor. Karlıova üçgeni oldukça kaotik. Bölge her zaman yıkıcı depremler yaratabilecek bir özellikte.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Depremin olduğu yer KAF. KAF ve DAF’ın birleştiği yerde üçgen biçiminde bir bölge ve bu üçgenin içinde de çok fazla fay var. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta da Yedisu segmenti. Yedisu fayı 1784’te kırılmış en son. Bugün kırılan fayın çok yakınında ve geçmişte 7.2 büyüklüğüne kadar deprem üretmiş bir fay. Yedisu riskli bir segmenttir. KAF’ın ondan sonraki bütün bölümü en son 1999’deki Marmara fayında yaşanan deprem ile kırılmıştır.

Prof. Dr. Şerif Barış: Karlıova iki fay zonunun kesiştiği bir nokta. Bu deprem şansımıza yerleşimlerin uzağında oldu. Bunun artçıları 6 ay kadar sürer. Ne kadar gerilme biriktiğini doğrudan bilemiyoruz. Ama bunun gibi depremlerin Türkiye’de 15-20 yerde olacağını biliyoruz.

Prof. Dr. Naci Görür: Bu depremin 2 önemi var. Birincisi Erzincan ile Karlıova noktasını hassas hale getirdi. Biz bu bölgede daha büyük bir deprem bekliyorduk. Dolayısıyla bu bölgede olabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Dikkatli olmak lazım. İkincisi Karlıova Bingöl arasında da bir deprem bekliyorduk. Bingöl ile Karlıova arasının da hassas hale geldiğini düşünüyorum. Bu deprem her iki fayın ucunu da belli ölçüde hassas hale getirmiş olabilir.