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15.10.2020 - 19:54 |

Marmara'daki deprem sonrası Naci Görür'den flaş açıklama: Rahatsız edici...

İstanbul'da Avcılar açıklarında meydana gelen 3.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici." ifadelerini kullandı.

Marmara'daki deprem sonrası Naci Görür'den flaş açıklama: Rahatsız edici...

Marmara'da gerçekleşen depremin ardından Naci Görür flaş bir açıklamada bulundu.

Kumburgaz fayına dikkat çeken Görür, "Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar." dedi.

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