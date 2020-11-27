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27.11.2020 - 22:29 | | DHA

Marmaris'te 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları 17 göçmeni, değerli eşyalarını aldıktan ve lastik botun motorunu bozduktan sonra Türk karasularına geri itti. Denizde mahsur kalan 17 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Marmaris'te 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde bir balıkçı, saat 02.00 sıralarında denizde göçmenlerin olduğunu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, balıkçının bildirdiği bölgeye gelerek denizde mahsur kalan 17 göçmeni kurtardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 17 göçmen, kıyıya çıkartıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmenler ifadelerinde, üzerlerinde bulunan cep telefonu ve paraların Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince alındığını, lastik botun motorunu bozduklarını ve ölüme terk edildiklerini söylediği öğrenildi.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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