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13.06.2020 - 03:42 | | DHA

Marmaris'te domuzlar sahile indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaban domuzları, kalabalık sürü halinde sahile indi. O anlar turist ve esnaf tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Marmaris'te domuzlar sahile indi

Ege bölgesinde sık sık tatil yörelerine inen yaban domuzları plajlara da inmeye başladı. Marmaris Uzunyalı Sahiline inen çok sayıda yavru domuzun bulunduğu kalabalık sürü, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Sahilde şezlonglar arasında gezinen domuzları gören yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Kendilerini görüntüleyen turistlerden sıkılan domuzlardan biri turistlerin üzerine yürüdü. Uzun süre restoran ve plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü daha sonra ormana geri döndü.

Marmariste domuzlar sahile indi

Marmariste ormanlık alana yakın yerleşim yerlerine beslenme amaçlı inen yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları belirtildi.

 

 

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