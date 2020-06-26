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26.06.2020 - 21:47 | | DHA

Marmaris'te feci ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

Marmaris'te, bir restoranın bahçesindeki koltukta oturduğu sırada üzerine yan taraftaki apart otelin su deposu düşen Batuhan Kaan Gül (18) hayatını kaybetti. Batuhan Kaan'ın ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirirken, olay yerine toplanan kalabalık film izler gibi çalışmaları izledi.

Marmaris'te feci ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

Olay, saat 17.30 sıralarında Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Kaan Gül ve 4 arkadaşı kapalı bir restoranın bahçesinde buluşmak için sözleşti. Buluşmaya erken gelen Batuhan Kaan, restoranın bahçesindeki koltukta oturarak arkadaşlarını beklemeye başladı. Arkadaşlarının geldiği sırada, yan taraftaki apart otelin su deposunun ahşap kalasları kırılınca, depo Batuhan Kaan'ın üzerine düştü.


Marmariste feci ölüm Ailesi sinir krizi geçirdi


Deponun keskin alüminyum kenarı, Batuhan Kaan'ın sağ kolunu dirseğinden kopardı. Durumu gören arkadaşları bağırarak yardım istedi. Batuhan Kaan, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Batuhan Kaan'ın arkadaşları sinir krizi geçirirken, acı haberi alıp olay yerine gelen ailesi de gözyaşlarına boğuldu. Batuhan Kaan'ın yakınları sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Gülün cesedi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

MERAKLI VATANDAŞLAR EKİPLERİ ZORLADI

Olay yerini şeritle çeviren polisi gören çok sayıda esnaf ve vatandaş bölgeye akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan çok sayıda kişi, çalışmaları film izler gibi izledi. Polis ve zabıta ekiplerinin birçok kez 'dağılın' uyarılarına rağmen uzaklaşmayan vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Bir polisin ceza yazılacağını söylemesinin ardından kalabalık dağıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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