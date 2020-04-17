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17.04.2020 - 14:15 | | DHA

Marmaris'te jandarmadan hava destekli trafik denetimi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 4 sürücüye toplam 840 lira ceza kesildi.

Marmaris'te jandarmadan hava destekli trafik denetimi

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 11.00-12.00 arasında, kırsal mahaller arasındaki 63 kilometrelik yolda; 2 asayiş, 2 trafik ve 1 motorlu trafik timiyle denetim yaptı. Marmaris İlçesi'nin kırsal Hisarönü ve Orhaniye mahalleri arasındaki karayolunda yapılan denetime helikopter havadan destek verdi. Bir saat içinde 60 araç denetlenirken, hatalı solama yapan ve park yasağı bulunan yerde durmaktan 4 sürücüye toplam 840 lira para cezası kesildi. Havadan ve karadan denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Vahşice öldürdü! Cinayetten hemen önce...Rize’nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar’ın cinayetten önce, olayın yaşandığı öğretmenevini, karşısındaki parktan gözetlediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, telefonla konuşurken görülen saldırganın, Gamze Pala’nın dışarı çıkmasını beklediği, dışarı çıkmayınca da içeri girerek, cinayeti işlediği belirlendi.
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